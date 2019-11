LVMH расширяет ювелирный ассортимент Почему Tiffany & Co. обойдется французской группе втрое дороже

Известный ювелирный дом Tiffany & Co. покупает французская группа LVMH за $16 млн. Она владеет десятками модных брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Celine и другими. Там поясняют, что новый актив даст дополнительный выход на американский рынок, а также позволит закрепить позиции в ювелирном сегменте.

Подробности будущей сделки обсуждаются с середины октября. Что известно о ее главных участниках — в справке “Ъ FM”.

Во французскую транснациональную корпорацию LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton входит 75 компаний. Холдинг включает в себя производителей игристых вин и крепкого алкоголя, модные дома, косметику и парфюмерию, а также ювелирные бренды. За первый квартал этого года выручка компании выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти $14 млрд. Больше всего денег принесли холдингу сегменты одежды и кожаных изделий. Компания заработала более $5,5 млрд. У Tiffany & Co. же за первый квартал этого года чистая прибыль упала на 12% по сравнению с прошлым годом. Компания выручила $125 млн. Agence France-Presse подтвердила, что в этом году развитие Tiffany & Co. замедляет темп. Причиной тому стал высокий курс доллара и сокращение покупок среди туристов. Меньше драгоценностей стали приобретать богатые граждане КНР.

В 2011 году группа компаний LVMH приобрела ювелирный бренд Bulgari. Тогда сумма сделки составила более $5 млрд. Почему Tiffany & Co. обходится покупателю втрое дороже? Скорее всего, тот переплачивает за известное имя, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Безусловно, цена очень велика, это, наверное, одна из крупнейших сделок 2019 года.

Некая перегретость финансовых и потребительских рынков приводит к тому, что стоимость компаний завышается.

Не скажу, что это устойчивый тренд, и в дальнейшем цена компаний будет только вырастать. Мне кажется, что вскоре должно произойти какое-то отрезвление. Когда мы посчитаем реальную экономику бизнеса, то, к сожалению, увидим, что стоимость многих известных компаний в реальности должна быть значительно ниже».

Французская группа LVMH, которая приобретает Tiffany & Co., давно занимается экспансией ювелирного рынка, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, новый владелец попытается сохранить историю бренда и не будет менять политику приобретенной компании: «Эта сделка — результат многолетних усилий корпорации наладить контакт с Tiffany & Co. и укрепить свою международную позицию на ювелирном рынке. В данный момент в корпорации LVMH находятся семь брендов, которые представляют этот сегмент, включая, например, часовой Zenith. Все успешно развиваются и не намерены радикально менять стратегию компании. Напротив, LVMH будет поддерживать ту линию, которую Tiffany & Co. вела до момента сделки, и укреплять созданные брендом традиции».

За чей счет продолжает расти рынок роскоши Читать далее

Сделка по продаже Tiffany & Co. будет завершена в середине 2020 года. До этого самой крупной для LVMH была сделка с Christian Dior. Компания была приобретена в 2017 году за $7 млрд.

Анна Пестерева