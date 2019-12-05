Объявлен сбор средств на реализацию городских проектов к 800-летию Нижнего Новгорода

На портале #Нижний800 объявили сбор средств на реализацию предложенных жителями проектов по развитию города. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства Нижегородской области, сбор идет в формате «некоего краудфандинга», расширенную концепцию которого представят позже.

На сайте предложены проекты по проведению фестивалей, благоустройству общественных пространств, развитию инфраструктуры и т.д. «Жители могут поддержать понравившиеся проекты не только “лайком”, но и рублем»,– пояснили в пресс-службе правительства. Сейчас автоматически пользователю предлагается пожертвовать 500 руб., но сумму можно указать самостоятельно. По данным портала, пока удалось собрать 6,6 тыс. руб. от девяти пользователей.

Добавим, что одним из уже реализованных проектов стал выпуск блогером Павлом Перцем серии видеороликов об известных нижегородцах «Нижний с Перцем» на YouTube. На создание четырех роликов про Августина Бетанкура, Милия Балакирева, Якова Свердлова и Зиновия Пешкова, а также про Максима Горького было выделено 240 тыс. руб. У блогера 145 тыс. подписчиков на YouTube и 12,4 тыс. подписчиков в Instagram.

Анастасия Еремина