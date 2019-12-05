Суд частично удовлетворил иск главы московских единороссов Метельского к ФБК и Навальному

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрея Метельского к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его учредителю Алексею Навальному и муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу, сообщил ТАСС. Поводом для иска стало расследование ФБК, авторы которого нашли у политика недвижимость, в том числе за рубежом, на общую сумму более 7 млрд руб.

«Суд частично удовлетворил иск Метельского»,— сказали ТАСС в суде. В своем иске единоросс требовал опровержения и извинения за сведения, опубликованные о бизнесе его семьи. Ранее в интервью “Ъ” господин Метельский заявлял, что не будет требовать денежной компенсации за моральный вред. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Напомним, в конце августа ФБК опубликовал расследование о недвижимости Андрея Метельского. В ФБК утверждают, что семья политика имеет дачи на Рублевке и в Калининграде, шесть квартир в Москве и другие объекты на общую стоимость 5,7 млрд руб., а также четыре отели в Австрии на €40 млн. В расследованиях отмечалось, что активы депутат оформлял на мать, сына и друга.

Глава московских единороссов об иске к ФБК и Алексею Навальному— в интервью “Ъ”.