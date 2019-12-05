Суд в Перми арестовал расстрелявшего прохожих мужчину

Орджоникидзевский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя СКР об аресте 50-летнего Дмитрия Коростелева, застрелившего 4 декабря женщину и ранившего еще двух мужчин. Он будет содержаться в СИЗО до 4 февраля.

В своем ходатайстве следователь указал, что господин Коростелев подозревается в совершении тяжких преступлений, ранее он уже был осужден за хранение наркотиков и может скрыться от следствия. В квартире подозреваемого в ходе обыска нашли 12 ножей, ружье, пистолет, патроны и банки с порохом. Взятые в больнице анализы показали наличие в его крови следов марихуаны и амфетаминов.

Сам фигурант отказался объяснить мотивы стрельбы. Он также отрицал, что употреблял наркотики и имел умысел на убийство.

Напомним, Дмитрий Коростелев накануне около четырех часов утра несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. При задержании он ранил водителя наряда Росгвардии. По предварительной версии, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство. Обвинение Дмитрию Коростелеву предъявят в ближайшее время.

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «Пермский убийца сидел за наркотики».

Константин Стерледев, Пермь