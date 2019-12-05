Петербургская компания будет выпускать противопожарные системы в Финляндии

Петербургская компания «Аргус-спектр» откроет в финской Савонлинне завод по выпуску противопожарных и охранных систем. Продукция предприятия будет предназначаться для рынков Европы и Ближнего Востока.

Как заявил исполнительный директор компании Михаил Левчук, официально производство будет запущено 11 декабря, сообщает ТАСС. В создание предприятия вложено около €3 млн. Мощность предприятия в Суоми будет таким же, как и в Петербурге. Завод в Санкт-Петербурге в настоящее время производит порядка 1 млн приборов в год.