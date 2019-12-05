Три старейшины липецких «Свидетелей Иеговы» арестованы по делу об экстремизме

Советский районный суд Липецка по ходатайству регионального управления ФСБ арестовал до 1 февраля 2020 года трех последователей религиозного течения «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Им инкриминируется создание и участие в объединении, запрещенном в связи с экстремистской деятельностью (ст. 282.2 УК РФ). По данным суда, речь идет о местных жителях Артуре Нетребе, Викторе Бачурине и Александре Кострове.

«По данным ФСБ, арестованные являлись старейшинами религиозной организации “Свидетели Иеговы” в Липецке. Зная о запрете ее деятельности в РФ, они умышленно участвовали в деятельности экстремистской организации. В частности, проводили собрания адептов по различным адресам на территории областного центра и области, а также принимали участие в заседаниях совета старейшин, в ходе которых решали вопросы административно-управленческого и финансово-религиозного характера»,— пояснили в суде.

По информации сайта «Свидетелей Иеговы» в России, по данному уголовному делу было проведено как минимум семь обысков по различным адресам последователей, восемь человек были допрошены ФСБ.

Андрей Прах, Воронеж