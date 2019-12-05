Структура «Трансмашхолдинга» выкупила историческое здание на Мойке почти за 462 млн рублей

Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в АО «Трансмашхолдинг») стал победителем торгов по продаже исторического здания на набережной реки Мойки, 26. За объект компания заплатила 461,7 млн рублей, следует из протокола торгов на сайте Российкого аукционного дома. Начальная цена здания составляла 400 млн руб.

“Ъ-СПб” писал, что ранее комплекс зданий общей площадью 4,15 тыс. кв. м пытались перепрофилировать под отель. В 2010 году объект был передан компании «Санкт-Петербург девелопмент лтд корп», принадлежавшей Руле Левенди, почетному консулу России в Греции и давней знакомой тогдашнего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. В конце 2014 года администрация Петербурга отменила постановление о реализации проекта.