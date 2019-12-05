ЛУКОЙЛ награжден международной премией за проекты в Когалыме

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало обладателем премии за «Лучший кросс-культурный проект» в конкурсе Международной Ассоциацией консультантов в области связей с общественностью (International Communications Consultancy Organisation – ICCO). Социальные проекты компании в Когалыме получили наивысшую оценку среди конкурсантов из более 40 стран.

При поддержке ЛУКОЙЛа в Когалыме в 2016 году построен спортивно-культурный комплекс «Галактика» с крупнейшим в Европе океанариумом, тропической оранжереей, аквапарком и другими объектами. В 2018 году – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм св. мученицы Татианы с мощами святой, переданными в дар Римской католической церковью. В 2019 году в западно-сибирском городе открылся единственный за пределами Москвы филиал государственного академического Малого театра. В этом же году в Когалыме началось строительство центра зимних олимпийских видов спорта.

Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ»

В 2018 году Когалым посетили 60 тысяч человек, что сопоставимо с численностью населения города, а в 2019 году – уже больше 80 тысяч. Также Когалым был отмечен как один из лучших городов в России по темпам прироста числа жителей.

За последнее время это уже четвертая премия ЛУКОЙЛа в сфере связей с общественностью. Дважды ЛУКОЙЛ признан лауреатом международного конкурса «IPRA Golden World Awards for Excellence» в номинациях «Лучшая кампания в мире по вовлечению общественности» и «Лучшая кампания в мире по продвижению территории и туризма» за проекты по популяризации Когалыма как туристического центра западносибирского нефтегазодобывающего региона. Премия в международном конкурсе «Eventiada IPRA Golden World Awards 2019» в номинации «Лучший проект, соответствующий международным стандартам» была присуждена за создание на ВДНХ интерактивного Павильона «Нефть».