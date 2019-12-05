Силовики провели обыски в городском и областном строительных управлениях Воронежа

Сегодня следователи регионального управления СКР совместно с оперативниками УФСБ провели оперативные мероприятия в кабинете руководителя управления строительной политики Воронежа Владимира Пешкова. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в правоохранительных органах.

Кроме того, по предварительной информации, обыски прошли и в региональном департаменте строительной политики. По неподтвержденным данным, его руководителя Олега Гречишникова вместе с Владимиром Пешковым сейчас допрашивают в связи с строительством двух пристроек к детским садам, одна из которых находится на улице 9 января, в рамках дела о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Официально эту информацию в ведомствах не комментируют, оперативно связаться с господами Пешковым и Гречишниковым не удалось — их телефоны не отвечали.

Андрей Прах