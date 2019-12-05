Дизельное топливо в Ижевске продолжает дорожать

В период с 25 ноября по 1 декабря в Ижевске увеличились средние цены на дизельное топливо. Повышение составило 0,05 руб. за литр, сообщает Удмуртстат.

Так, средняя стоимость литра дизельного топлива на 2 декабря составляет 47,73 руб. Цена на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменилась и составляет в среднем 42,13 руб., 45,45 руб. и 51,90 руб. за литр соответственно.

Напомним, что в период с 11 по 17 ноября в Ижевске также увеличились средние цены на дизельное топливо. Тогда повышение составило 0,61 руб. за литр.