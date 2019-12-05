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Имущество кубанской мебельной фабрики «Юг» планируют продать почти за 392 млн рублей

На Кубани выставят на торги имущество, принадлежащее обанкротившейся мебельной фабрике «Юг». Его стоимость составит 391,8 млн. рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Известно, что имущество выставят на аукцион в виде единого лота. В него войдут производственные помещения, склады, здание магазина, право на аренду земельного участка площадью 309,5 тыс. кв. м, а также сырье, материалы и различное оборудование. Данное имущество располагается в Мостовском районе Кубани.

ОАО «Юг» зарегистрировано в Мостовском районе в 1992 году, но сейчас в качестве адреса регистрации в документах значится Волгоград. Как следует из собственных данных фирмы, она основана в 1960 году. Через несколько лет фабрика стала одним из лидеров среди деревообрабатывающих предприятий на юге страны. Основными направлениями деятельности были производство фанеры, древесных плит и других материалов, а также домашней мебели.

В 2018 году выручка фирмы составила 85 тыс. руб., а чистый убыток - 5,3 млн руб. В июне 2018 ОАО «Юг» признали банкротом. Сделать это пытались еще с 2011 года. В 2013 на предприятии ввели наблюдение. Наибольшие претензии к ОАО «Юг» предъявляет ЗАО «Унитекс», которое требует взыскать с должника 516 млн руб.

Максим Осокин


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