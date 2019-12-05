Бизнес-омбудсмен поддержал построившего центр единоборств в Тамбове подрядчика

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в поддержку московского ООО «Национальная компания строительства проектирования спортсооружений» (НКСПС), которое построило в Тамбове Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина за 2,5 млрд руб. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook. Компания выступила подрядчиком крупного проекта, финансировавшегося из бюджетов всех уровней, и до сих пор не получила более 100 млн руб. от администрации Тамбовской области, из-за чего стала банкротом, пишет господин Титов в соцсетях.

«И самый провокационный вопрос. Если строительство спортивного центра шло в рамках ФЦП. Если финансирование было заложено в бюджете – федеральном и региональном. Если федеральный бюджет выполнил свои обязательства. То вопрос: куда “потерялись” 100,8 миллионов из бюджета Тамбовской области? Готовлю письма в прокуратуру»,– резюмировал бизнес-омбудсмен.

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск НКСПС к тамбовскому областному государственному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» еще в декабре прошлого года, решив взыскать с ответчика 100,8 млн руб. задолженности по строительству объекта. А в марте арбитражный суд Москвы признал НКСПС банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство.

Мария Старикова