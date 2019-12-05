Саратовский ОГИБДД сообщает о 7 тыс. нарушений правил остановки и стоянки машин

В Саратове с начала года было выявлено 7 тыс. нарушений правил остановки и стоянки транспортных. Это следует из официального комментария ОГИБДД УМВД по городу в ответ на критику мэра Михаила Исаева.

По данным госавтоинспекции, ежедневно в городе действуют отряды по отработке наиболее проблемных участков: на улицах Московской, Большой Казачьей, Радищева, площади Ленина, у стадиона «Волга».

Отмечается, что в городе с апреля этого года приостановлена работа службы эвакуации, а проведение тендера и заключение договора на осуществление эвакуации входит в компетенцию министерства транспорта Саратовской области.

«Руководство Госавтоинспекции города Саратова в течение года неоднократно обращалось к главе Саратова, а также председателю городской думы с сообщением о имеющейся проблеме в связи с отсутствием службы эвакуации, однако официального ответа в наш адрес на сегодняшний день не получено», - уточнили в ОГИБДД.

Марина Ковалева