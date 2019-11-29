Эвакуаторам дали зеленый свет

В Саратове и Энгельсе в ближайшее время должна возобновиться эвакуация транспортных средств. Министерство транспорта и дорожного хозяйства подвело итоги отбора спецорганизаций, которые займутся транспортировкой и хранением задержанных машин. Договоры по итогам предыдущих конкурсов были расторгнуты ведомством в одностороннем порядке в связи с несоблюдением исполнителями указанных в документации условий. Договоры будут заключены на три года, а тарифы составят 2160 руб. за эвакуацию машины и 40 руб.— за сутки хранения. Депутаты считают их ­завышенными.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области подведены итоги повторного отбора организаций, которые будут осуществлять транспортировку автомобилей на специализированные стоянки в Саратове и Энгельсе.

Согласно информации на сайте ведомства, по Энгельсу на конкурс заявилось две организации — ООО «РегионСервис» и индивидуальный предприниматель Валерий Соловьев. Согласно протоколу рассмотрения заявок, документы индивидуального предпринимателя признаны соответствующими положению о проведении конкурса, он допущен до отбора. Второй участник к отбору не допущен, у него отсутствуют документы, подтверждающие наличие круглосуточной охраны, и имеются нарушения при оформлении заявки. Стоянка ИП находится в поселке Пробуждение, на улице Придорожной, 10.

По Саратову на конкурс заявились три организации — ООО «РегионСервис», ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» и ООО «ТрансАвто». Первые две компании к отбору допущены не были. «РегионСервису» было отказано на тех же основаниях, что и по заявке на конкурс по Энгельсскому району, а спецстоянку «Межрегионального третейского арбитража» выездная комиссия признала не соответствующей требованиям областного закона о порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки. В итоге договор заключен с «ТрансАвто», чья стоянка располагается на улице Панфилова (угол с ­Островского).

Как ранее сообщал „Ъ“, осенью этого года областной минтранс в одностороннем порядке расторг договоры на оказание данной услуги в Саратове и Энгельсском районе, заключенные с ООО «Вин-стоп Поволжье» и ООО «РегионСервис» ­соответственно.

Энгельсское ООО «Регион Сервис» стало победителем первого конкурса, снизив начальную (максимальную) цену за перемещение задержанного транспортного средства с 2160 руб. до 108 руб. и за хранение задержанного транспортного средства с 40 руб. до 2 руб. в сутки. Приказ облминтранса об установлении указанных тарифов в Энгельсском районе был подписан 28 мая. Однако, как выяснили в министерстве транспорта, организация брала с владельцев задержанных транспортных средств в несколько раз больше. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Козаченко сказал, что с автомобилистов брали 1 тыс. руб. вместо 108 руб.

В Саратове ООО «Вин-стоп Поволжье» согласилось осуществлять эвакуацию нарушивших ПДД транспортных средств по «нулевому» тарифу, то есть бесплатно, однако на деле они также нарушили данное условие, уточнили в ведомстве.

Процесс эвакуации машин был приостановлен. В Саратове он фактически не осуществлялся с весны этого года.

В областном минтрансе отметили, что с ООО «ТрансАвто» и ИП Валерий Соловьев будут заключены трехлетние договоры. На территории Саратова и Энгельсского района, в соответствии с базовым тарифом, стоимость перемещения транспортных средств составит 2160 руб., стоимость суток хранения — 40 руб., подвели итоги конкурса в министерстве.

В выигравших конкурсы компаниях вчера не отвечали на звонки, получить их комментарии „Ъ“ не ­удалось.

Замминистра транспорта Иван Козаченко разъяснил, что, если бы в отборе принимали участие несколько компаний, им бы пришлось снижать тариф, и был бы выбран тот, кто снизит больше, однако в данном случае эвакуаторщики будут работать по базовому тарифу, установленному минэкономики.

Депутат Саратовской областной думы, который занимался проблемами эвакуации автомобилей в рамках проекта «Эвакуаторам.NET», Николай Бондаренко (КПРФ) считает базовые тарифы завышенными. «Откройте интернет и посмотрите, за какую цену аналогичные услуги оказывают коммерсанты. На мой взгляд, адекватный тариф — от 500 до 1 тыс. руб., в зависимости от расстояния, но никак не две с лишним тыс. руб.»,— подытожил депутат.

Марина Ковалева