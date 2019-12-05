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По фактам отказа чиновниками саратовской мэрии в выдаче градпланов возбуждено дело

В Саратове по результатам проверки, инициированной прокурором города, возбуждено уголовное дело по фактам неправомерного отказа в выдаче коммерческой организации градостроительных планов земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По мнению надзорного ведомства, тем самым должностные лица администрации Саратова лишили организацию его возможности осуществлять коммерческую деятельность. Дело возбуждено по ст. 159 «мошенничество».

Поводом к прокурорскому вмешательству стало поручение заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, к которому представитель организации обратился на личный прием.

Марина Ковалева


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