По фактам отказа чиновниками саратовской мэрии в выдаче градпланов возбуждено дело

В Саратове по результатам проверки, инициированной прокурором города, возбуждено уголовное дело по фактам неправомерного отказа в выдаче коммерческой организации градостроительных планов земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По мнению надзорного ведомства, тем самым должностные лица администрации Саратова лишили организацию его возможности осуществлять коммерческую деятельность. Дело возбуждено по ст. 159 «мошенничество».

Поводом к прокурорскому вмешательству стало поручение заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, к которому представитель организации обратился на личный прием.

Марина Ковалева