В России попросили отсрочить проверки органической продукции

Производителям органических продуктов в России нужен переходный период для того, чтобы заработала инфраструктура, рассказали «РИА Новости» представители отраслевых ассоциаций. Федеральный закон «Об органическом земледелии» вступает в силу 1 января. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить сертификат у аккредитованных организаций.

Сейчас такие услуги, но только по сертификации семян, может оказывать Воронежский филиал ФГУП «Россельхозцентр». Еще одна компания, «Органик-эксперт», проходит проверку, ее функции приостановлены. Заявку на статус сертификатора подало Роскачество. В России работают 102 компании-производителя органической продукции, которым необходимо будет подать заявление на получение сертификации.

Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС. С 1 января такая продукция становится нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Продукты с органиченным сроком годности».