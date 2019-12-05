05 декабря, четверг
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Фото: Eric Thayer/File Photo / Reuters

Джимми Картер выписан из больницы

39-й президент США Джимми Картер был отпущен из медицинского учреждения в Джорджии. Там он прошел курс лечения от инфекции мочевыводящих путей, напомнила его представитель.

«Он заявил, что предвкушает отдых и восстановление сил у себя дома, в Плейнсе»,— заявила представитель господина Картера. «Он и миссис Картер желают всем мира и радости в этот праздничный период»,— сказала она.

Ранее 95-летний Джимми Картер был выписан из другой больницы. Там он прошел процедуру по снятию отека мозга. Отек был вызван кровотечением, которое возникло после серии падений.

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