04 декабря, среда
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Фото: Mike Segar/File Photo / Reuters

Джимми Картер вновь госпитализирован

39-й президент США Джимми Картер поступил в больницу штата Джорджия в выходные для лечения инфекции мочевыводящих путей, говорится в заявлении Центра Картера. Там отметили, что он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет возвращения домой.

95-летний господин Картер был выписан на прошлой неделе из другой больницы. Там он прошел процедуру по снятию отека мозга. Отек был вызван кровотечением, которое возникло после серии падений.

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