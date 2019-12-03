Джимми Картер вновь госпитализирован

39-й президент США Джимми Картер поступил в больницу штата Джорджия в выходные для лечения инфекции мочевыводящих путей, говорится в заявлении Центра Картера. Там отметили, что он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет возвращения домой.

95-летний господин Картер был выписан на прошлой неделе из другой больницы. Там он прошел процедуру по снятию отека мозга. Отек был вызван кровотечением, которое возникло после серии падений.