Производители стиральных порошков ответили на претензии ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии (в нее входят компании Henkel, производитель Persil, и Procter&Gamble, производитель Ariel) считают, что ФАС поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом. Так там прокомментировали действия ФАС, которая выдала предупреждение Persil и Ariel. В ассоциации напомнили, что товары для российского рынка производятся по законам ЕАЭС.

Сравнение товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков, вызывает серьезные вопросы о том, что именно, как и по каким критериям сравнивали, заявил РБК исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

Иностранные бренды обяжут сообщать о различиях в составе товаров, произведенных в России и за рубежом. По итогам проверки стиральных порошков Ariel и Persil, а также нескольких видов шоколада марки Lindt с таким предложением выступила ФАС. Специалистами службы были обнаружены значительные отличия в составе этих товаров при сравнении шоколада и порошков, продающихся в странах ЕС и в России.

В ведомстве подчеркнули, что это не означает, что качество отечественных продуктов хуже.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «У иностранных брендов нашли несоответствия».