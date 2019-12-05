От мэрии требуют расплаты

Администрация Ульяновска выиграла процесс в арбитражном суде по иску ПАО «Ульяновскэнерго» о взыскании в качестве субсидиарной ответственности долга 0,9 млрд руб. МБУ «Дирекция единого заказчика», который фактически является долгом МУП «Городской теплосервис». Однако энергетики намерены это решение обжаловать, кроме того, они же настаивают на введении процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве «Городского теплосервиса», кредиторская задолженность которого составила на конец 2018 года 1,96 млрд руб. В мэрии обещают не допустить банкротства и потери городских теплосетей. В региональном правительстве отмечают, что погасить долги возможно, если кредиторы примут предложения мэрии о выходе из кризиса.

Арбитражный суд Ульяновской области во вторник на своем сайте разместил резолютивную часть решения по иску ПАО «Ульяновскэнерго» к мэрии Ульяновска о взыскании с нее в качестве субсидиарной ответственности долга 0,9 млрд руб. Долг образовался как долг ульяновского МУП «Городской теплосервис» перед «Ульяновскэнерго» по договору поставки тепловой энергии (в то время ОАО «Ульяновскэнерго» было поставщиком и тепловой энергии). Предприятие по исполнительным листам долги так и не выплатило, в связи с чем приставами был наложен арест на дебиторскую задолженность «Теплокома», являвшегося кредитором МБУ «Дирекция единого заказчика», и в 2015 году имущественно право должника было передано взыскателю по цене на 25% ниже его стоимости, и «Ульяновскэнерго» приобрело имущественное право требования 898,986 млн руб. с МБУ «ДЭЗ», став его кредитором. Но и «ДЕЗ» этого долга не выплатила, после чего энергетики обратились в суд с иском о субсидиарной ответственности мэрии, которая, по мнению истца должна отвечать по обязательствам своего учреждения.

Рассмотрение дела тянулось с апреля 2018 года, в сентябре 2018 года суд отказал энергетикам в удовлетворении иска, указав, что в период, когда был заключен договор, в законодательстве не было условия субсидиарной ответственности. Апелляционная инстанция с этим согласилась, однако кассационная инстанция решение отменила и направила дело на новое рассмотрение, после чего Арбитражный суд Ульяновской области вновь отказал компании энергетикам в удовлетворении иска.

Напомним, основные долги «Городского теплосервиса» образовались в двухтысячные годы. «Они образовались из-за выпадающих доходов, когда горячую воду населению выставляли по нормативу, в то время как реальная стоимость от поставщика оказывалась почти в два раза выше, и это — 80% от всех долгов. Эти деньги уже не вернуть, потому что их неоткуда взять»,— отмечает руководитель СРО управляющих компаний «Симбирский дом» Григорий Николаев.

В ПАО «Ульяновскэнерго» на запрос „Ъ“ ответили, что с решением суда не согласны и намерены его снова обжаловать в апелляционной инстанции.

Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года кредиторская задолженность «Городского теплосервиса» составляет 1,959 млрд руб. при дебиторской 140 млн руб., выручка — 415 млн руб., убыток — 50 млн руб. Информация о кредиторской задолженности МБУ «ДЕЗ» по 2018 году отсутствует.

Между тем, как ранее уже сообщал „Ъ“, в арбитражном суде с апреля 2019 года рассматривается иск АО «Ульяновский патронный завод» о банкротстве «Городского теплосервиса» с суммой исковых требований 235 млн руб. В процесс в качестве кредитора вошло и ПАО «Ульяновскэнерго». ПАО «Т Плюс», перед которой долги «Городского теплосервиса» на момент принятия к рассмотрению дела о банкротстве составляли 1,6 млрд руб., пока числится «в иных лицах». Суд отказал энергетикам во введении процедуры наблюдения, отмечая, что «дело о банкротстве в отношении субъекта естественной монополии может быть возбуждено только после обращения взыскания на имущество, не участвующее в производстве товаров», а этого не было. Апелляционная инстанция согласилась с таким выводом. Однако среду Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение, что повышает риски банкротства для «Городского теплосервиса».

Получить пояснения руководства «Городского теплосервиса» не удалось — на предприятии ответили, что «пока хотели бы воздержаться от комментариев». Впрочем, первый заместитель мэра Владислав Игонин заявил „Ъ“, что мэрия «готова отстаивать интересы города и его населения до последнего». «Позиция города — „Теплосервис“ не должен быть признан банкротом, мы должны сохранить его как муниципальное и, по сути, стратегическое предприятие»,— отметил заместитель мэра.

Как избавиться от таких долгов, в мэрии не сказали. Тем временем вопрос перешел в политическую плоскость, парламентская оппозиция уже заявляла, что банкротство предприятия может привести к переходу городских теплосетей в собственность ПАО «Т Плюс» и к дальнейшей монополизации этой ­сферы.

Впрочем, директор ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов сказал „Ъ“, что если процедура наблюдения все же будет введена, то компания, в соответствии с законодательством, войдет в состав кредиторов, став среди них основным. Однако он отметил, что в получении городских теплосетей в собственность предприятия компания не заинтересована: «Мы не претендуем на это, тем более что влечет дополнительные расходы на содержание и модернизацию. Но при переходе на альткотельную у нас и так появляется механизм вкладывания средств в муниципальное имущество без выкупа и перехода собственности, и получение сетей в собственность не имеет смысла, когда и так все будет работать».

Региональный министр энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан не согласен с тезисом о том, что «ДЕЗ» и «Городской теплосервис» никогда не смогут погасить свои долги, отмечая, что ситуация с долгами — это «итог юридической техники заинтересованных компаний, не более того». «Реальные долги без дополнительных начислений почти в два раза ниже. На самом деле решение есть — это списание процентов и реструктуризация задолженности. И тогда в течение семи лет „Теплосервис“ мог бы не в ущерб инвестдеятельности погасить долг. Такое предложение уже было озвучено руководством города, но не принято кредиторами»,— отметил министр, добавив, что он верит, что если город обещает не допустить банкротства, «значит, у мэрии есть соответствующая схема действий, город контролирует ситуацию, и тогда вопрос об угрозе потери сетей вообще не стоит».

Сергей Титов, Ульяновск