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Движение по улице Руставели ограничат до 9 декабря

В связи с производством работ по прокладке теплосети в Калининском районе Петербурга с 26 ноября до 9 декабря продолжит действовать ограничение движения транспорта по улице Руставели — на участке от проспекта Луначарского до Киришской улицы. Работы там выполняет АО «МегаМейд», сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме этого, на срок с 25 октября до 4 декабря из-за работ по прокладке инженерных сетей «Водоканала» ограничено движение по Октябрьской набережной — от улицы Крыленко до улицы Тельмана.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ на КАД до 14 декабря закрыты для движения два съезда на развязке с Выборгским шоссе.

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