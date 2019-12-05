Дымовая завеса для малого бизнеса

Петербургское Законодательное собрание вчера, 4 декабря, приняло в первом чтении законопроект, согласно которому размещение кальянных в жилых домах будет запрещено. Его планируется направить в Госдуму по прошествии трех чтений. Ряд депутатов высказался против инициативы, в частности, претензии вызвало то, что крайне неточными оказались формулировки документа. Также парламентарии, выступавшие против запрета, выражали опасение, что это может нанести удар по малому бизнесу. Эксперты не могут оценить ущерб, но убеждены, что запретительная политика не может быть эффективной.

Депутат Денис Четырбок рассказал, что сейчас в городе в жилых домах расположено около двух тысяч заведений для курения кальянов. В Центральном районе их насчитывается около 264. По словам парламентария, сотни тысяч собственников квартир, которые находятся в непосредственной близости от кальянных, страдают от постоянно проникающих к ним дыма и запаха. Именно в их интересах предлагается принять законопроект.

Коллега господина Четырбока Андрей Васильев раскритиковал его подготовку, отметив, что в тексте законопроекта нет ни слова о кальянных, там сказано, что необходимо запретить курение табака в помещениях общественного назначения, расположенных в многоквартирных домах. К тому же он предложил разработать свод правил для заведений вместо того, чтобы запрещать их деятельность. С ним был также солидарен депутат Сергей Трохманенко, который отметил, что достаточно оборудовать кальянные хорошей вытяжной системой.

Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко отметил, что некоторые предприниматели могут воспользоваться формулировкой «табак», чтобы обойти закон. «Люди, которые кальянными занимаются, говорят, что у них, например, нетабачная смесь или просто некая курительная. У нас в ресторанах табак запрещено курить, но там есть кальяны»,— подчеркнул он. Денис Четырбок признался, что данные смеси пока не поддаются точному юридическому описанию и над ним надо еще подумать.

Глава ЛДПР Павел Иткин затронул и остальные виды курения. Он сказал, что существуют и электронные кальяны, и аэрозольные средства для курения. Он предложил их законодательно описать и включить в «список Четырбока».

Другие депутаты, в частности Максим Резник, обратили внимание, что вопрос с кальянными — второстепенный. «Запретительная политика сейчас в тренде, а умных и адекватных решений пока нет. Я бы хотел сказать о соразмерности этого проекта и угрозы здоровью граждан. Через Петербург плавают ядерные отходы. Это важнее — нам нужно обсудить вопрос о том, чтобы город не принимал эти отходы»,— заявил парламентарий.

Михаил Амосов считает, что в данном случае нужен другой закон, решающий те же проблемы, но с помощью других юридических определений, которые дадут людям возможность перестроить бизнес.

С ним солидарен председатель петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, который считает, что запретительная политика нивелирует доверие к власти у малых предпринимателей. «Разумеется, потери для бизнеса будут, но их масштабы оценить трудно, потому что надо понимать, как люди будут выкручиваться из сложившейся ситуации. Кто-то бизнес закроет, кто-то будет перепрофилироваться, но удастся ли это сделать и если удастся, то надолго ли — большой вопрос. Тенденция идет к тому, чтобы запретить вообще все. Сегодня у малого бизнеса есть тотальное недоверие к власти. В связи с этим мне непонятно, как наши чиновники собираются реализовать национальный проект господина Путина о резком увеличении поголовья малого бизнеса»,— сказал господин Третьяков.

Председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков рассуждает: «Если помещение кальянной оборудовано достойной вентиляцией и это нормальный бизнес, то почему он не должен существовать? Я считаю, что не глобально надо запрещать, а действовать точечно по тем, кто не хочет соблюдать законодательство и добрососедство».

Олег Дилимбетов