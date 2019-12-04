В ЗакСе наградили скандального главу МО «Екатерингофский»

Депутаты петербургского Заксобрания 45 голосами «за» наградили «За выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, а также в связи с 25-летием Законодательного собрания Петербурга» возглавляющего муниципалитет «Екатерингофский» Олега Смакотина.

Отметим, что данный муниципалитет во время выборов в сентябре 2019 года оказался закрыт для независимых кандидатов. Местная ИКМО всеми силами пыталась не пустить их на выборы — скрыла назначение выборов, пыталась отказать в регистрации, судилась с ними за снятие с выборов. Однако в бюллетени большая их часть попала, но после выборов имели место необоснованные пересчеты голосов, в результате которых все независимые кандидаты потеряли проходные места. Один из них, Александр Шуршев, заявлял о полной подмене бюллетеней на одном из участков. В итоге мандаты достались команде господина Смакотина во главе с ним самим.

Депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник оправдываются в этом решении. Так, господин Вишневский пояснил, что обычно никто уже не обращает внимания на благодарности: «Я вообще отлучился из зала в это время, а коллеги не очень вслушивались. Втихую, не назвав даже должности, объявили благодарность ЗакСа Олегу Смакотину». Он заявил, что в скором времени будет подготовлено совместное предложение об отмене благодарности. Это подтвердил и господин Резник, выразив надежду, что к ним присоединятся и другие депутаты.

Олег Дилимбетов