Пензенский губернатор назвал «проблемные места» региона

Пензенская область «выглядит достойно по уровню контрактации, по организации работы, по грамотному освоению средств» при исполнении национальных проектов. Такое мнение по итогам визита в регион выразил полномочный представитель президента в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.

Он отметил, что особого внимания требуют сферы демографии и здравоохранения.

Отдельно полпред остановился на показателях смертности от ДТП. Он добавил, что в следующем году будет принята отдельная программа в этой сфере, которая позволит снизить эти показатели.

Губернатор Иван Белозерцев в числе «проблемных мест» региона назвал смертность от ДТП, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по его словам, по сравнению с прошлым годом регион потерял на 960 человек меньше.

Глава региона пообещал, что до 25 декабря область полностью выполнит все взятые на себя в 2019 году обязательства.

Иван Сергеев