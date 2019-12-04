Google остался без отцов-основателей

Материнская компания Google меняет структуру управления: основатели IT-гиганта Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от дел. Они передали управление холдингом Alphabet, в который и входит Google, Сундару Пичаи — нынешнему гендиректору компании. Пейдж и Брин заверили, что продолжат участвовать в работе корпорации, но в качестве членов совета директоров. И добавили: «мы никогда не были теми, кто будет удерживать руководящие должности». Как отразится их уход на Google и Alphabet? Об этом Глеб Силко.

История Сергея Брина и Ларри Пейджа началась в 1995 году, когда они познакомились в Стэнфордском университете. Уже через три года они создадут компанию, которая станет диктовать тренды в мире IT-технологий. В своем прощальном письме сотрудникам Alphabet они написали: если бы компания была человеком, то ей исполнился бы сейчас 21 год и настало бы время покинуть гнездо. И Брин с Пейджем готовы теперь стать гордыми родителями и подарить своей организации совет и любовь, но не каждодневное ворчание. Их дуэт принято считать одним из самых успешных в мире большого бизнеса, рассказывает президент Leta Group Александр Чачава: «Безусловно, это уже многолетний тандем — еще со Стэнфорда они вместе создавали этот продукт. Нет каких-то причин говорить о том, что этот дуэт неэффективен или потерял актуальность. У них всегда были довольно разные роли в компании: Сергей всегда отвечал за техническую сторону, за технологии, а Ларри — за бизнес, за управление компанией. И это тоже, на самом деле, залог успешного сотрудничества, когда нет, по сути, конфликта интересов, каждый человек занимается своей сферой».

Forbes назвал уход Брина и Пейджа «концом эпохи», а The New York Times считает, что их решение — это еще и переломный момент для Google. Но вряд ли что-то серьезно изменится, считает IT-эксперт Александр Баулин. В истории много примеров успешных компаний, основатели которых со временем уходили на второй план, а бизнес продолжал хорошо функционировать, добавляет он: «Говорить о том, что из-за этого произойдет закат Google, странно, потому что при всем их огромном вкладе, это не Стив Джобс, и даже без Стива Джобса Apple некоторое время нормально жила.

Преувеличивать влияние основателей на компанию не стоит.

Брин и Пейдж давно последовательно отдавали какие-то тактические вещи, и, видимо, сейчас отдадут часть стратегического управления, потому что у них многое получилось, они многое достигли, они хотят переключаться на какие-то новые области, а для этого нужно время».

И хотя сами Брин и Пейдж называют в качестве причины своего ухода желание упростить структуру менеджмента, в это немногие верят. Американские журналисты напоминают: у местных властей немало претензий к Google, связанных с использованием персональных данных. Теперь Брин и Пейдж могут опасаться, что их ждет судьба Марка Цукерберга, главы Facebook, которого постоянно вызывают в Конгресс США отчитываться и давать показания. Возможно, поэтому руководители Google и решили устроить перестановки. Но вряд ли это избавит от претензий саму компанию, говорит директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулев: «В Конгрессе Соединенных Штатов действительно озаботились проблемой, которая связана со сбором информации персонального характера и, в общем, для Америки всегда была болезненной темой. Когда коммерческие компании начинают активно вести такую работу, это, конечно, у законодателей вызывает соответствующую реакцию, и я не думаю, что они от этого надолго отстанут».

Так или иначе, Google ждет какой-то новый этап. Даже если компания не окажется в тупике, она явно сделала новый поворот. “Ъ FM” удалось на условиях анонимности пообщаться с одним из сотрудников компании. Он рассказал, что Брин и Пейдж регулярно отправляли работникам Google письма, которые все любили читать. Останется ли эта традиция, неизвестно. На решение Пейджа и Брина немедленно отреагировали и рынки: торги закрылись падением акций Alphabet на несколько процентов.