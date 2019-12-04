Игорная зона «Красная поляна» лоббирует открытие рейса между Сочи и Иорданией

Директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» (Сочи) Дмитрий Анфиногенов рассказал о результатах переговоров с представителями министерства туризма Иордании. По его словам, игорная зона заинтересована в появлении прямых рейсов из иорданского Аммана в Сочи. «Благодаря прямому авиасообщению мы регулярно принимаем группы гостей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля и других государств. Появление нового туристического направления Иордания - Сочи нам, как игорной зоне, интересно, и мы способны составить достойную конкуренцию регионам, где привыкли отдыхать иорданцы»,- заявил господин Анфиногенов.

Уточняется, что в данный момент идет обсуждение того, какие туристические пакеты можно было бы предложить туристам из Иордании. По данным игорной зоны «Красная Поляна», из 10 млн жителей этой страны лишь 5 тыс. за последний год посетили Россию, и из них лишь 2 тыс. человек — туристы. Среди основных направлений отдыха иорданцев — Турция и Кипр, где также есть свои игорные зоны. Сообщается, что гендиректор Управления туризма Иордании Язан Аль Хдеери назвал проект прямых перелетов между Сочи и Амманом перспективным и допустил возможность компенсации части расходов на постановку рейса.

Михаил Лукашов