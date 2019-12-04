Стоимость проезда на семи частных автобусных маршрутах Нижнего Новгорода повысится с Нового года Для пенсионеров и школьников проезд на этих маршрутах станет дешевле.

Стоимость проезда на семи автобусных маршрутах, обслуживаемых частным перевозчиком ООО «Лидер-транс», повысится с 1 января.

Как сообщил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» директор этой организации Эдуард Степанов, он, как и положено, за 30 дней уведомил городскую администрацию об изменении тарифа на маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-71, Т-79, Т-89 и Т-92.

Собеседник «ЪFM НН» также сообщил, что с Нового года стоимость проезда при оплате наличными составит 35 рублей, а при безналичной оплате останется прежней – 30 рублей. Он также рассказал, что будет действовать пересадочный тариф между маршрутами муниципального транспорта и маршрутами ООО «Лидер-транс» с использованием транспортных карт. При пересадке в течение часа проезд будет стоить 45 рублей. Зато со школьников и пенсионеров этот частный перевозчик возьмет всего по 20 рублей.

Эдуард Степанов заявил, что принятое решение направлено в первую очередь на полноту сбора доходов, так как наличные денежные средства могут оставаться у водителя или у кондуктора. Поэтому перевозчик просит всех нижегородцев переходить на безналичную систему оплаты. По его словам, это прозрачная система, данные отчетов о количестве перевозимых пассажиров на каждом маршруте предоставляются как в налоговую инспекцию, так и в городскую администрацию Нижнего Новгорода. Директор ООО «Лидер-транс» считает, что это общероссийская практика, которая показала на сегодняшний день только положительную тенденцию в плане прозрачности работы на регулярных маршрутах Нижнего Новгорода.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказывал, что с 25 ноября ООО «Лидер-транс» отменило опцию бесплатной пересадки с муниципального транспорта на автобусы своих маршрутов. Эта организация была первым и единственным частным перевозчиком в Нижнем Новгороде, который добровольно внедрил эту услугу. Перевозчик добивается признания своих маршрутов социальными, что даст ему право получать компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров.