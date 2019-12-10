Никогда не разделял восторга владельцев премиальных автомобилей. Особенно с мощным движком и огромными тормозными дисками. Все эти немецкие творения мастеров из AMG и M, да и простые японские изделия от Lexus и Infiniti. Такое впечатление, что они созданы для центра подготовки космонавтов. Каждое нажатие на педаль газа или тормоза – это нервный рывок. Дерг-дерг-дерг. Голова вперед-назад-вперед-назад. Почему они называют это премиальной продукцией, если в ней отсутствует элементарный комфорт? Какое удовольствие можно получить от удара мозга о кости черепа?

Жуже Писла

Когда-то давно я брал на тест премиальные модели и ездил неделю без перерыва, искал ответы на все интересующие меня вопросы. Сейчас я езжу два раза. Первый – когда пригоняю «премиум» к своему дому, а второй – когда отвожу его обратно в пресс-парк.

По какой-то очень странной причине производители дорогих мощных машин решили, что комфорт – это только способность подвески гладко отрабатывать неровности на дороге. Да, неплохо, когда автомобиль пролетает стыки на мостах и трамвайные пути, даже не пошелохнувшись, но какого дьявола на каждом светофоре он клюет носом из-за настройки педали тормоза, а затем заваливает твой затылок на подголовник из-за подростковой настройки педали газа? Нет ли здесь некоего продуктового идиотизма? На кого рассчитаны подобные характеристики? Разве владельцы премиальных машин – это не солидные состоявшиеся люди, ценящие комфорт? Я всегда думал, что так. К счастью, на свете есть Chrysler Pacifica.

Это первый автомобиль, который покорил меня с точки зрения настройки педалей. Как бы вы ни давили на газ или тормоз американского автобуса, он отреагирует исключительно плавно. Это настолько прекрасно, что я целую неделю ездил без перерыва. Не знаю, каким образом конструкторы Chrysler додумались правильным образом ублажить своих клиентов. Сами они туманно говорят, мол, это заслуга отмеченного наградами шестицилиндрового V-образного бензинового двигателя 3,6 литра. Pentastar мощностью 279 лошадиных сил, отличительной чертой которого является высочайшая плавность работы.

Пусть так. Хотя, если уж и говорить об «отличительных чертах» американского автобуса, то скорее это система трансформации салона Stow ‘n Go. Ей уже более десяти лет, и в нынешней генерации в ней значительно упрощены все процессы. Нажатием на кнопку на центральной стойке кузова переднее кресло сдвигается вперед, позволяя убрать в пол второй ряд сидений. После того как сиденья убраны, нажатием на ту же кнопку переднее кресло возвращается в свое изначальное положение. Кроме того, система Easy Tilt на втором ряде сидений позволяет легко пробраться на третий ряд, даже если на втором установлено детское кресло.

Хотелось бы сказать, что конструкторы сделали все возможное, но, как всегда, горизонт идеала еще очень далек. Вот, например, детали покрытия пола при трансформации «сидушек» сильнейшим образом мешают. Это можно простить, если знать, что салон Pacifica – самый большой в своем сегменте. В нем поедут восемь пассажиров или можно загрузить листы фанеры размером 2400 на 1200. Почему-то американцы этот факт особо подчеркивают. Наверное, они просто не знают, что нам минивэн поставляется только в самой богатой комплектации Limited Platinum и стоит более четырех миллионов. Какая, к черту, фанера?