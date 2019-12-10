Карта, деньги, сеть заправок

Ася Волочнева

– Что мне нужно сделать, чтобы у меня тоже была такая карточка? – спрашиваю я девушку за кассой, одновременно страстно желая стать обладателем этого красного кусочка пластика и активно не желая что-то для этого делать. Ну, потому что вы сами знаете: заполните анкету вплоть до домашнего индекса, даты рождения и номера мобильного, на который «не бойтесь, мы ничего не будем присылать». И скажите спасибо, что у вас не спросили номер СНИЛС.

– Ничего не нужно делать, – отвечает мне девушка и кладет карточку ЛУКОЙЛа передо мной, предварительно уже проделав с ней нехитрую манипуляцию, следствием которой являются первые зачисленные мне баллы за текущую заправку.

– Прям вот совсем ничего? — недоверчиво уточняю я.

– Чек не потеряйте, – советует она мне. – Зарегистрируйте карту в нашем приложении, для этого надо будет ввести вот эти шесть цифр. – Девушка подчеркивает их ручкой, что очень мило с ее стороны. – Заправляться с картой и получать баллы можно и без регистрации в приложении, – упреждает кассир мой вопрос, – но с приложением и правда удобнее.

Не знаю, как вы боретесь с пробками, мое оружие – аудиокниги. С ними дорожные заторы не становятся короче физически, но пролетают незаметнее. Главный герой прослушанной мной недавно книги «Вторая жизнь Уве» с виду был сварливым мужчиной под шестьдесят, но на самом деле – добрым и надежным человеком, который приходил на помощь тогда, когда никто не способен был эту помощь оказать. Так вот, он спрашивает в книге свою соседку, которую учил водить машину, на какой АЗС ее семья заправляет автомобиль, и, не добившись ответа, все же не сдается, подбирая наводящий вопрос за вопросом: «Карта у вас чья?» И, получив ответ, что нет у соседей никакой карты, буквально теряет дар речи. Потому что насколько критически Уве смотрел на банковские карты, настолько же свято верил в необходимость карты топливной. «Потому что так уж заведено. Получил права, купил машину, выбрал сеть АЗС, и все – будь добр заправляйся там и нигде более. Такими вещами, как бензоколонки и марки машин, не разбрасываются».

Фото: ЛУКОЙЛ

Программа лояльности «ЛУКОЙЛ» имеет пять уровней: «Бронза», «Серебро», «Золото», «Платина» и VIP, которые дают право на скидку до 10 процентов на покупку топлива и до 15 процентов ? на нетопливные товары. Фото: ЛУКОЙЛ

Чем выше уровень, тем больше баллов вы можете получить за каждый потраченный рубль. Фото: ЛУКОЙЛ

И вот в беспросветном «стоянии» в надежде пересечь все же в тот день Ленинский проспект я однажды поняла, что карты-то у меня и нет. Да и выбранной заправки, по сути, тоже. Ну, то есть есть. Но после переезда моя «домашняя» заправка перестала таковой быть, и из-за того, что сеть ее слишком маленькая, каждый раз, чтобы заправиться на ней, предъявив на кассе карту, приходилось немыслимо усложнять себе маршруты и жизнь. Вот так я и завела себе карту ЛУКОЙЛа. Во-первых, бензин там качества отличного, что известно всем. А во-вторых, заправок таких у меня вокруг дома целых пять штук.

Конечно, пришлось все же потратить время при регистрации карты в приложении. СНИЛС, конечно, не спросили, но спам на телефон присылать точно не будут. Для всякого рода информирования об акциях и прочем есть уведомления в приложении, и их можно отключить, хотя я пока не уверена в этом желании – особенно меня ими не замучили. Зато сразу присвоили золотой уровень. Пустяк, а приятно. До 31 декабря проходит акция, и этот уровень присваивают всем, кто подключил карту лояльности в мобильном приложении «АЗС ЛУКОЙЛ» и совершил на заправке компании любую покупку. Я, пока карту не зарегистрировала, трижды там заправилась. И все эти заправки отразились в истории моих операций. Сколько денег потрачено, сколько баллов заработано. В последний раз девушка на кассе сказала, увидев мою карту и услышав, на сколько я хочу заправиться (а я хотела совсем на чуть-чуть заправиться):

– Лучше брать больше 20 литров, тогда баллы сразу утраиваются.

– Ну что ж, в следующий раз так и поступлю.

Больше 20 литров – это не сложно. Это самая удобная форма заправки – «на тысячу рублей». А с «золотом», как оказалось, баллы удваиваются. Ну, то есть заправился на ту самую тысячу рублей, заработал шесть тысяч баллов, что в итоге эквивалентно скидке на 60 рублей или скидке на шесть процентов.

Думаю, Уве сказал бы, что все это слишком мудрено – все эти баллы и нули. Но сама суть ему бы понравилась. Он, который лишней кроны за парковку не заплатит, решился бы даже покупать на заправке кофе. Хотя скорее не кофе, а «незамерзайку», масло или что еще полезное ему для машины пригодилось бы. Потому что со всего этого тоже идут баллы-скидки, персональные предложения и предложения от партнеров. Ну, например: соверши покупку в интернет-магазине электронных книг «ЛитРес» и получи пять баллов за каждый потраченный рубль. Я бы еще книги Фредрика Бакмана, автора «Второй жизни Уве», прочла. Есть у него история про Бритт-Мари, которая любит порядок. Во всем. Интересно, в топливных карточках тоже?