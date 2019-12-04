Крытый аквапарк за 1,6 млрд рублей открыт в Белгородской области

В пригороде Белгорода открыт всесезонный крытый аквапарк «Лазурный», который с ноября 2017 года строит ГК «Агро-Белогорье» вице-спикера облдумы Владимира Зотова. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Объект 3 декабря осмотрел губернатор Евгений Савченко.

Общая площадь аквапарка — 12 тыс. кв. м В его зоне отдыха могут одновременно находиться около 700 человек. В аквапарке пять бассейнов, пять детских и семь взрослых горок, две бани. В перспективе компания планирует открыть здесь SPA-комплекс. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд руб., в аквапарке работают около 200 человек и еще более 100 — в его системе общепита.

Сергей Калашников