Вступил в силу приговор о хищении прав на участок сочинского санатория МВД «Салют»

Краснодарский краевой суд подтвердил законность приговора в деле о хищении прав на участок санатория МВД России «Салют», сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда. В октябре этого года Центральный суд Сочи за совершение особо крупного мошенничества приговорил председателя садоводческого товарищества «Ручеек» Раису Егорову к трем годам колонии, ее знакомого Рафаила Миносяна – к четырем годам колонии общего режима, еще двое фигурантов дела получили условные сроки.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело по факту хищения земли санатория «Салют» было возбуждено следственными органами МВД в апреле 2018 года, в августе того же года Раиса Егорова была арестована. Суд установил, что госпожа Егорова и ее сообщники, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию «Салют» МВД России, предоставили Росреестр сфальсифицированные документы и оформили в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м. Ущерб от действий преступников составил 11,6 млн руб. Защита подсудимых просила отменить приговор, однако апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе.

Анна Перова, Краснодар