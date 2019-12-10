По словам руководителя подразделения Seat Urban Mobility Лукаса Касасноваса, создание e-Scooter – это ответ на общественный запрос, касающийся организации более гибкой городской транспортной системы.

В мире насчитывается не так уж мало автопроизводителей, которые могут позволить себе выпускать еще и мотоциклы или скутеры. Неожиданно их число пополнила марка Seat. На всемирном конгрессе Smart City Expo, прошедшем в Барселоне, испанцы показали электрический концепт e-Scooter, отличающийся не только компактными размерами, но и футуристическим дизайном с выраженными геометрическими формами. По мнению авторов, подобная стилистика должна хорошо вписаться в городскую среду, для которой как раз и предназначено двухколесное транспортное средство. Предполагается, что уже со следующего года e-Scooter станет серийным и доступным не только частным владельцам, но и пользователям шеринговых сервисов. Марка уже успела заключить соглашение с испанской же компанией Silence, которая разместит производство скутеров на своих площадках, расположенных в городке Молинс-де-Рей между Барселоной и Марторелем. Seat e-Scooter оснащен электромотором мощностью 14,8 л.с. Максимальная скорость скутера ограничена отметкой 100 км/ч, а полного заряда батареи хватает на 115 км. При этом аккумулятор можно извлечь и зарядить в домашних условиях либо воспользоваться услугами специализированной зарядной станции.