Николай Цуканов: снизить количество ДТП поможет придорожная инфраструктура

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов призвал провести аудит придорожной инфраструктуры в Свердловской области. По его мнению, ее отсутствие отражается на смертности в ДТП. «Нет придорожных стоянок, кемпингов, мотелей, заправок – люди вынуждены ехать от города до города. Мы видим по авариям, что они происходят именно в ночное время. Если посмотрим, то это и есть одна из причин высокой смертности, как на федеральных трассах недостаточно, так и на региональных»,— заявил полпред на совещании, посвященном реализации нацпроектов.

Господин Цуканов призвал региональные власти и Федеральное дорожное агентство идти на встречу бизнесменам, готовым создавать придорожную инфраструктуру. «Люди придут и сами построят. Просьба дать поручение вашим федеральным предприятиям, чтобы эту работу провели как можно быстрее»,— отметил полпред.

Анастасия Реутова