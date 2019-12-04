Жительница Оренбурга и ее сообщник предстанут перед судом за незаконное приобретение жилья

В Оренбурге отправят под суд жительницу города и ее сообщника, сотрудника МФЦ, за незаконное приобретение прав на недвижимость и хищение денежных средств и их легализацию (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура. Мошеннические действия совершались с 2013 года по 2019 год.

Как установил надзорный орган, женщина незаконно приобретала права на квартиру, дом и земельный участок общей стоимостью более 4,5 млн. руб., представив фиктивные документы в Росреестр. Она также чтобы получить права на квартиру в центре города, доказывала суде родственную связь с ее собственницей. Кроме того, злоумышленница похитила 2,6 млн руб. у граждан, просивших ее помочь с приобретением жилья.

Совместно с сотрудником МФЦ они пытались приобрести недвижимость стоимостью 2 млн. руб., а также оформили права на квартиру стоимостью свыше 1,2 млн руб. Причем впоследствии обвиняемая продала это жилье, чтобы легализовать полученные денежные средства.

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова