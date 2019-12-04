Экс-главу УФСИН в Липецкой области будут судить за коррупцию

Завершено расследование уголовного дела о коррупции бывшего начальника управления ФСИН России по Липецкой области Геннадия Чейкина, сообщает СКР. Господина Чейкина обвиняют в ряде преступлений: получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, покушении на мошенничество в сфере страхования. Теперь обвинительное заключение по делу должна утвердить прокуратура, после этого оно будет передано в суд.

Как полагают следователи, в 2016 году экс-начальник УФСИН через своего зама Антонину Орлову получил 1,5 млн руб. взятки от директора Усманского завода растительных масел Магомедрасула Бийгишиева. Это было вознаграждение за заключение с заводом в отсутствие конкурентом контрактов на поставку в колонии 500 т растительного масла за 35 млн руб. Орлову суд уже приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу 1,5 млн руб.

Эпизоды, связанные со страхованием, следствие объясняет попыткой господина Чейкина получить от ФСИН компенсацию за травму, полученную в нерабочее время. Он якобы выдал ее за служебную и получил более 200 тыс. руб. страховки. Затем управленец оформил инвалидность и потребовал от работодателя в суде выплату и страховку в сумме на 2,6 млн руб., суд, впрочем, в иске отказал.

Как отметили в СКР, господин Чейкин частично признал вину, а в доказательную базу легли показания его бывших сослуживцев. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации на имущество управленца был арест.

Подробнее о криминальных закупках для липецких тюрем — в публикации “Ъ” «Экс-глава УФСИН поскользнулся на масле».

Сергей Калашников