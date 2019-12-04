В Златоусте осудили мошенницу, похитившую 50 млн рублей у жителей России и Казахстана

Златоустовский городской суд вынес приговор создательнице обучающей интернет-группы «Академия Успеха» Веронике Ковиненко, похитившей обманным путем 50 млн руб. у 80 человек. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что Вероника Ковиненко создала закрытую группу «Академия Успеха» в социальной сети «Вконтакте», где проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках. При этом она уговаривала учеников вносить деньги для участия в совместных сделках по выкупу имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения средств Ковиненко дистанционно проводила занятия, заключала соинвесторские договоры. Однако исполнять условия по возврату вложенных членами группы денег с процентами не собиралась. В результате от действий мошенницы с марта 2016 по декабрь 2017 года пострадали 80 жителей разных городов России и Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 50 млн руб.