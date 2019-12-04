Московский дом моды Вячеслава Зайцева впервые сменил главу

Модельер Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев, сообщает RNS со ссылкой на адвоката Московского дома моды Виктора Швеца. По его словам, решение было принято господином Зайцевым-старшим.

«Считает, что сын как акционер будет более корректно представлять интересы семьи»,— сказал адвокат. По его словам, это первая смена главы компании.

На текущий момент 55,2% компании «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» принадлежит Вячеславу Зайцеву, 23,39% — Егору Зайцеву и 0,04% — Нине Васильевой. Егор Зайцев ранее занимал должность заместителя генерального директора.

Напомним, в октябре власти Москвы подали иск к модельеру Вячеславу Зайцеву. Оказалось, он не платит за аренду помещений в здании на проспекте Мира. Сумма долга составила почти 60 млн руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Модный дом Вячеслава Зайцева не укладывается в аренду».