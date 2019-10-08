Модный дом Вячеслава Зайцева не укладывается в аренду

Власти Москвы пояснили, почему подали иск к модельеру Вячеславу Зайцеву. Оказалось, он не платит за аренду помещений в здании на проспекте Мира. Сумма долга приближается к 60 млн руб. Действительно ли знаменитому модельеру нечем платить по счетам? Разбиралась Светлана Белова.

Модный дом Вячеслава Зайцева прописался в здании на проспекте Мира, 21 почти 40 лет назад. Там сосредоточены все направления бизнеса мастера — от бутика на первом этаже до школы моделей на восьмом. Но за блестящей витриной с нарядами haute couture скрываются довольно глубокие финансовые провалы, отметил генеральный директор компании Real Profit Group Андрей Якоби. Несколько лет назад он сотрудничал с модным домом Зайцева: «Бизнес дома моды находится в достаточно сложном состоянии уже много лет. Я со своей стороны могу подтвердить, что Вячеслав Зайцев является собственником многих направлений бизнеса, он владеет ателье, бутиком и “Лабораторией моды” — это школа, где учатся молодые дизайнеры».

По словам эксперта, небольшую прибыль Вячеславу Зайцеву приносит только модельное агентство и сдача площадей в субаренду. Но этого не хватает на обслуживание всей модной империи. Еще два года назад появились слухи о скором банкротстве, а сам дизайнер признавался в одном из интервью, что денег не хватает даже на коммунальные платежи. Когда долги приблизились к 2 млн руб., модному дому отключили отопление. «Дело в том, что мы не смогли заработать достаточно денег, чтобы заплатить за отопление, поэтому нам его отключили. Стало очень холодно, работать невозможно, температура — +3 градуса»,— говорил Зайцев.

Заместитель генерального директора и сын модельера Егор Зайцев тогда уверял, что проблемы модному дому создают недруги. Кому-то просто понадобилось помещение на проспекте Мира: «Нам сказали люди сверху, с которыми мы в хороших отношениях, что дом просто заказали, как это делали в 90-е годы, то есть кому-то нужна недвижимость в центре Москвы».

Модный дом Вячеслава Зайцева арендует у города около 2,5 тыс. кв. м земли. Исходя из актуальных расценок в этом районе, аналитики предполагают, что задолженность в 60 млн руб. копилась долго — как минимум два-три года. Подозрения в том, что модельеров кто-то выживает с привычного места ради этих площадей, маловероятны. Бизнесмены не заинтересованы в здании, убежден управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:

«Я бы не сказал, что данная локация является премиальной — это все-таки далеко не Столешников переулок и даже не центральная часть стрит-ритейла.

Это достаточно отдаленное здание, здесь нет никакого дополнительного трафика, который действительно сказывается на стоимости и самого здания, и аренды. Тем более что помещение находится по левой стороне, по ходу движения из города — это тоже минус».

В департаменте городского имущества Москвы заверили, что готовы идти на диалог с арендатором. Но в самом модном доме пока отрицают вообще существование каких-либо финансовых проблем.

“Ъ FM” дозвонился до Вячеслава Зайцева. 81-летний модельер сообщил, что плохо себя чувствует, находится в больнице и ничего не знает о судебном иске.