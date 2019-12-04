CAS подтвердил легитимность президента ISSF

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал итальянца Лучано Росси компенсировать судебные издержки Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), которая понесла их в связи с рассмотрением CAS апелляции на результаты выборов главы ISSF в 2018 году, где победил россиянин Владимир Лисин.

Выборы президента ISSF прошли в ноябре прошлого года на генеральной ассамблее организации в Мюнхене. Глава Стрелкового союза России Владимир Лисин получил 148 голосов, его соперник Лучано Росси — 144. Как сообщает Insidethegames, Росси подал апелляцию в CAS в попытке добиться аннулирования итогов выборов, которые, как он полагал, не имели законной силы в связи с манипуляциями.

«В понедельник CAS выпустил постановление о прекращении рассмотрения апелляции Лучано Росси, который хотел оспорить итоги 68-й генеральной ассамблеи. Росси отозвал свою апелляцию после получения ответа ISSF с бесспорными аргументами, предоставленными ISSF. CAS подтвердил, что ISSF считается победившей стороной в данном споре, и обязал Росси покрыть судебные издержки и выплатить компенсацию за юридические расходы ISSF, понесенные в связи с его бессмысленной апелляцией»,— говорится в сообщении на сайте ISSF.

«РИА Новости»