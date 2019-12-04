3,1 процента составил годовой рост выпуска по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2019 года, сообщил Росстат. Этот показатель (отражает изменение физического объема производства продукции сельского хозяйства, промышленности, строительства, грузооборота транспорта, торговли) вырос ровно так же, как и в сентябре (результат последнего улучшен на 0,2 процентного пункта после позитивного пересмотра данных об оптовой торговле). «Оптовая торговля растет, если верить Росстату. Не знаю, растет она или нет, поскольку цифры не очень надежные. Но ее вклад в ВВП существенный, она занимает почти 10% ВВП»,— отметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.