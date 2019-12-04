Спортподготовка к хищникам

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, власти Перми определились с новым директором зоопарка. Как ожидается, учреждение возглавит сотрудник краевого Центра спортподготовки Юлия Шитова. Она считается членом команды главы городского департамента культуры и молодежной политики Елены Негановой. Ее задача — довести учреждение до передачи на краевой уровень и переезда в новую локацию.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, новым директором МАУК «Пермский зоопарк» станет Юлия Шитова, ныне начальник отдела резерва спортивных команд ГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». О том, что готовится ее переход в учреждение культуры, „Ъ-Прикамье“ подтвердили источник в кабмине и собеседник в городской власти. В мэрии сказали, что готовятся документы на назначение директора.

После увольнения в октябре 2018 года руководителя зоопарка Людмилы Карташовой, возглавлявшей учреждение с 2002 года, исполняет обязанности директора Инна Малышева, заместитель по зооветчасти.

В феврале городские власти провели конкурс по выбору директора зоопарка. Но комиссия отклонила всех кандидатов, включая считавшуюся основным претендентом на пост Ксению Бельскую. В дальнейшем власти решили отказаться от поиска директора, поскольку учреждение должно быть передано в краевую собственность: именно за счет региональной казны сейчас ведется строительство нового зоопарка на Нагорном. Стоимость комплекса 4,9 млрд руб. Новый зоопарк рассчитан на 500 тыс. посетителей в год. Объект планируется сдать в 2021 году.

По данным „Ъ-Прикамье“, вероятный директор зоопарка является членом команды главы городского департамента культуры и молодежной политики Елены Негановой. Еще в начале года госпожа Шитова работала ее заместителем.

По информации источника, новый директор приходит не с перспективой возглавить краевое учреждение — там руководителя будут искать краевые власти. «Ее задача — технически содержать учреждение до завершения строительства и переезда его на новую площадку. Она человек системный, юрист, удержит ситуацию»,— считает собеседник.

Отметим, что срок сдачи нового зоопарка постоянно переносится. Так что новый директор может проработать в своей должности продолжительный срок.

Бывший директор МУП «Перм­горэлектротранс», депутат гордумы Александр Филиппов полагает, что у предприятия снижается эффективность, если у него нет постоянного руководителя. «Исполняющий обязанности понимает, что он не директор, а временщик»,— отмечает гос­подин Филиппов.

Вячеслав Суханов