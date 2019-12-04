Гарантия — мать порядка

Администрация Перми предложила дополнить условия соглашения с застройщиками о строительстве социальной инфраструктуры при превышении нормативов градостроительства обязательным предоставлением банковской гарантии. Застройщики в оценках этой инициативы расходятся. Одни считают, что новое условие сделает невозможным заключение соглашения для большинства игроков рынка. Другие утверждают, что городские власти имеют право перестраховаться на случай невыполнения обязательств девелопером.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, администрация Перми хочет уточнить условия заключения соглашения между мэрией и застройщиками по строительству социальной инфраструктуры при превышении градостроительных норм. Поправка, предложенная городскими властями между первым и вторым чтением, предусматривает такой выбор способа оплаты при превышении нормативов градостроительства: или 100% оплаты взноса, или предоставление банковской гарантии.

Согласно принятому в первом чтении проекту, в течение трех месяцев после внесения изменений в правила землепользования и застройки девелопер должен перечислить в бюджет 20% пожертвования, а оставшуюся сумму — не позднее трех месяцев со дня выдачи разрешения на ввод жилого дома. Вариантом подтверждения финансовых возможностей также считается банковская гарантия.

Напомним, в ноябре проект соглашения был принят Пермской думой в первом чтении. Проект предусматривает, что застройщик, профинансировав строительство социальной инфраструктуры, может превысить установленные ограничения по плотности и высотности застройки. При этом у застройщика есть выбор: либо самостоятельно возводить детский сад или школу, либо внести средства на эти цели в городской бюджет.

В пресс-службе администрации Перми подтвердили, что «поправка о банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению действительно поступила и будет рассмотрена». «Какие из предложенных поправок войдут в итоговый документ, станет ясно после широкого обсуждения»,— добавили в мэрии.

По условиям проекта соглашения, если в районе, где застройщик планирует строить жилье, потребность в детских садах превышает 280 мест, а в школах — 800 мест, то девелопер возводит объект за свой счет и передает его в муниципальную собственность. Если меньше, то застройщик осуществляет пожертвования в бюджет. Пожертвование составляет 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир (без учета балконов и лоджий).

Замечания к проекту возникли у городской прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, рассчитывать пожертвование исходя из общей площади жилой недвижимости — некорректно, а девелоперы должны оплачивать только квадратные метры, построенные сверх утвержденных параметров. Также прокуратура настаивает на целевом использовании поступающих в бюджет средств: социальные объекты должны строиться в тех же районах, где реализуется строительный проект. Рассмотреть проект во втором чтении планируется на декабрьском пленарном заседании гордумы.

Депутат Пермской думы и гендиректор «Орсо-Групп» Михаил Бесфамильный опасается, что обязательное требование банковской гарантии сделает невозможным заключение соглашений для большинства застройщиков. «Ежегодные расходы на банковскую гарантию составляют около 5% от общей стоимости строительного проекта. Это приведет к увеличению стоимости проекта. Кроме того, гарантия выдается исключительно под залог имущества, недвижимости, но такие ресурсы есть далеко не у всех застройщиков. Поэтому получить гарантию хотя бы на 30 тыс. кв. м смогут немногие»,— считает депутат.

Глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, напротив, считает, что городские власти имеют право подстраховаться с помощью банковской гарантии, если строительство ведется на муниципальной земле. «Селить людей в район, не подготовленный для проживания, нельзя. А банковская гарантия дает мэрии возможность использовать средства на строительство социальных объектов, если застройщик окажется не в состоянии возвести их»,— отмечает бизнесмен.

Константин Кадочников