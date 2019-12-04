«Экостройресурс» не рассчитался с операторами В Самарской области регоператор по обращению с ТКО задолжал подрядчикам 1,3 млрд рублей

Долг регоператора по обращению с ТКО в Самарской области перед подрядчиками за первое полугодие составил 1,3 млрд руб., что превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки. Согласно постановлению правительства РФ, это нарушение может являться поводом для лишения статуса рег­оператора. Эксперты связывают долги компании с нестабильными платежами жителей за услугу по обращению с отходами.

Регоператор по обращению с ТКО в Самарской области ООО «Экостройресурс» задолжал порядным организациям 1,3 млрд руб. Об этом стало известно из отчета о результатах проверки деятельности за первое полугодие, опубликованного на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ.

Так, операторам по транспортировке регоператор задолжал на 1 июля 1,167 млрд руб., операторам по захоронению — 129 млн руб., операторам по обработке — 41,7 млн руб. В акте проверки подчеркивается, что задолженность по оплате услуг операторам по обращению с ТКО превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки, равной 596 млн руб.

Согласно пункту постановления правительства РФ «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», юрлицо может быть лишено статуса регоператора, в том числе, если его задолженность по оплате услуг операторов превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки. Министерство энергетики подчеркнуло необходимость устранить задолженность до суммы, не превышающей 1/12 необходимой валовой выручки.

Контролеры также отмечают отсутствие информационной базы по данным аппаратуры спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, что не позволяет производить контроль за движением транспорта. Запрошенные отчеты из системы навигации не были предоставлены по семи автомобилям. «Экостройресурс» объяснил это тем, что в договорах на оказание услуг указан срок хранения (четыре месяца) видеоматериалов с видеорегистраторов, а также данных спутникового мониторинга транспортирования ТКО.Однако данные в пределах четырех месяцев, а именно за июнь, также не были предоставлены. Предоставленная регоператором информация из системы ГЛОНАСС за июнь 2019 года по Исаклинскому району не соответствует данным из актов взвешивания транспорта, оформленного полигонами за этот период времени, сообщается в акте проверки. Кроме того, выявлено, что из 727 единиц транспорта 32 не оснащены аппаратурой спутниковой навигации (4,4%), что является нарушением постановления ­правительства РФ.

Проверяющие также пришли к выводу, что у регоператора отсутствует система работы с обращениями: «Необходимо разработать мероприятия по регламенту работы call-центра, а также обеспечить ежемесячное предоставление в министерство отчетов по своевременности и полноте обработки обращений граждан в ­сроки».

Запрошенные данные об объемах оказанных услуг транспортирования ТКО в тыс. км по состоянию на конец II квартала не были предоставлены. «Экостройресурс» пояснил, что договорами на оказание услуг по транспортированию между рег­оператором и организациями-перевоз­чиками предоставление сведений об объеме оказанных услуг транспортировании ТКО в тыс. км не предусмотрено. Кроме того, сумма оплаты перевозчикам не зависит от дистанций, пройденных техникой ­перевозчиков.

Вместе с тем нарушено условие п 2.4 соглашения о деятельности регоператора — обеспечить транспортировку и захоронение ТКО в соответствии с утвержденной террсхемой. Так, в Исаклинском и Пестравском районах «Экостройресурс» использовал полигон ТБО РЦ Пестравка ООО УК «ПП ТБО» и полигон ТБО в с. Исаклы. Организации, эксплуатирующие данные полигоны, не обращались в орган регулирования для установления тарифов. Кроме того, отсутствует договор захоронения ТКО с ­регоператором.

За 30 дней регоператор должен разработать и представить в министерство план мероприятий по устранению нарушений. Повторную проверку деятельности компании проведут в январе 2020 года. Директор ООО «Экостройресурс» Михаил Захаров не согласился с актом проверки и сообщил, что предоставит возражение в течение 30 дней.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы Михаил Маряхин считает, что подобные системные нарушения есть в каждом регионе.

Депутат связывает отсутствие достаточной ликвидности для оплаты обязательств с платежами населения, которые «подвержены различным колебаниям, в том числе путем политического давления»: «Разные политические силы призывают не платить. Поэтому возникают системные проблемы при расчетах у самого регоператора. Для меня как для депутата важно, если такой закон принят, соответственно, надо выполнять свои обязательства. Но при этом важно, чтобы тариф и принятый норматив были взвешены, понятны каждому жителю и исходя из этого были справедливые требования к ­оплате».

Ани Айвазян