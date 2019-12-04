Киберспорт спальных районов

Популярные в начале 2000-х годов компьютерные клубы переживают второе рождение. В некоторых городах за год их рост достиг 175%, а в Москве количество таких заведений увеличилось в 2,5 раза, до 147 площадок. Возрастающий интерес инвесторов к таким клубам эксперты объясняют низким порогом инвестиций — от 5 млн руб.— и высокой маржинальностью.

С ноября 2018-го по ноябрь 2019 года в городах-миллионниках России практически удвоилось количество компьютерных клубов и киберспортивных арен, подсчитали аналитики сервиса 2GIS по запросу “Ъ”. В 15 городах-миллионниках год к году их стало больше на 79%, до 417 заведений. На первом месте по количеству заведений оказалась Москва, где число таких площадок увеличилось в 2,5 раза — до 147. Двукратный рост показали Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Самара и Нижний Новгород. Рекордсменом стал Воронеж, где прирост составил 175%, на последнем месте по динамике роста (7%) — Омск.

1 миллиард долларов достиг в 2018 году, по оценкам Goldman Sachs, объем глобального рынка киберспорта

За последние три месяца спрос на такие франшизы вырос в 12 раз, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В 2020 году открытия киберспортивных площадок продолжатся, уверены и аналитики Knight Frank: рынок киберспорта в РФ растет в среднем на $7–8 млн в год. Самыми подходящими площадками под такие заведения владелец сети барбершопов TopGun и сооснователь сети киберспортивных арен Coliseum Алексей Локонцев называет торгцентры. По данным Knight Frank, в Москве и области работает практически 2 тыс. торгцентров. По мнению господина Локонцева, в России можно открыть по одному компьютерному клубу на каждые четыре школы. Из отчета правительства РФ следует, что в 2016 году в стране работало практически 43 тыс. государственных и частных общеобразовательных организаций, таким образом, емкость сегмента может превышать 10,7 тыс. заведений.

Замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина объясняет бум компьютерных клубов в том числе низкой стоимостью входа в бизнес. По словам Алексея Локонцева, инвестиции в открытие одного клуба Colizeum начинаются от 5 млн руб., месячный оборот — до 3 млн руб. Основатель и экс-владелец киберарены Gamer Stadium Андрей Комогоров оценивает инвестиции в открытие одной игровой площадки в 100–200 тыс. руб. на одно посадочное место.

Площадь таких объектов варьируется от 70 до 300 кв. м, ставка аренды в спальных районах Москвы, где компьютерных клубов больше всего, не превышает 1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, продолжает госпожа Еремина. При этом, говорит она, крупные киберспортивные арены открываются в торгцентрах, занимая площадь от 1 тыс. кв. м. Так, в 2016 году на открытие арены Gamer Stadium площадью 1,2 тыс. кв. м было потрачено $500 тыс., рассказывает господин Комогоров. Менеджер практики оказания услуг компаниям индустрии медиа и развлечений PwC в России Анастасия Шалимова полагает, что открытие киберарены может стоить до 20 млн руб.

Алексей Локонцев скептически относится к таким аренам, напоминая, что их операторы вынуждены сдавать свои объекты в аренду под корпоративы и свадьбы. Собеседник “Ъ” на рынке киберспорта соглашается, что спросом сегодня пользуются небольшие компьютерные клубы с VR-устройствами. «Как правило, это дорогое оборудование, которое могут позволить себе не все потребители, а такие клубы дают возможность попробовать эти технологии»,— поясняет он.

Одной из причин популярности компьютерных клубов госпожа Шалимова называет высокую стоимость современных игровых компьютеров. Господин Локонцев добавляет, что спрос провоцирует развитие киберспорта и популярность командных игр. По оценкам Goldman Sachs, в 2018 году объем глобального рынка киберспорта достиг $1 млрд. Призовые фонды ведущих турниров достигают $35 млн, следует из данных главы холдинга Winstrike Ярослава Комкова. При этом 95% выручки приходится на десять стран, тройка лидеров — США, Китай, Южная Корея.

Никита Щуренков, Юлия Тишина