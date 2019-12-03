Тринадцать лет не срок ЕСПЧ присудил 25,35 тысяч евро компенсации жителю Бирска, которого в 2006 году пытали в милиции и прокуратуре

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вчера обязал Россию выплатить 25,35 тыс. евро компенсации морального вреда жителю Бирска Рудику Минибаеву. В 2006 году, будучи подозреваемым в жестоком изнасиловании 18-летней студентки, он подвергся пыткам в местном отделении полиции, а затем в прокуратуре республики, где он него пытались получить признательные показания. Позже Рудик Минибаев был признан виновным в изнасиловании и приговорен к восьми годам лишения свободы. Пытавшие его силовики наказания не понесли: все попытки начать в отношении них расследование оказались безрезультатными. Решение ЕСПЧ по жалобе Рудика Минибаева было принято спустя 10 лет после обращения.

Страсбургский суд вчера опубликовал решение по жалобе жителя Бирска Рудика Минибаева, приговоренного в 2009 году к восьми годам колонии общего режима за жестокое изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ) 18-летней студентки Бирского кооперативного техникума 18-летней Татьяны Кузнецовой. ЕСПЧ признал, что в отношении заявителя следственные органы России нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающие пытки и жестокое обращение, гарантирующие право на эффективное расследование, на свободу и личную неприкосновенность. Ему назначена компенсация в размере 25,35 тыс. евро.

Рудик Минибаев в своей жалобе просил компенсацию в сумме 40 тыс. евро. Его интересы в ЕСПЧ представляла правозащитная организация «Комитет против пыток».

В мае 2006 года 23-летний Рудик Минибаев, работавший слесарем автосервиса, был задержан сотрудниками ОВД Бирска и доставлен для допроса по делу об изнасиловании и убийстве Татьяны Кузнецовой. Труп девушки был обнаружен в апреле того года: она была изнасилована и в одном белье выброшена в сугроб в лесу. Для получения признательных показаний в отделе полиции к задержанному применили пытки: заковали в наручники, связали веревками, надевали на голову пакет, били в пах и по голове. Не добившись признания от подозреваемого, его доставили в прокуратуру Башкирии, где следователь угрожал выколоть ему глаз и отрезать ухо, после чего задержанный согласился на явку с повинной, сообщается в релизе «Комитета против пыток».

В следственном изоляторе фельдшер зафиксировал у Рудика Минибаева повреждения в виде обширных кровоподтеков.

Так как позже в деле об изнасиловании и убийстве студентки появился другой подозреваемый — местный предприниматель Олег Чижов, Рудика Минибаева освободили. Потерпевший написал заявление в прокуратуру с просьбой расследовать действия пытавших его силовиков. В возбуждении уголовного дела было неоднократно отказано, но ему удалось в районном суде выиграть дело о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере 100 тыс. руб. Позже это решение было отменено Верховным судом республики, куда обратилась прокуратура. На тот момент Рудик Минибаев снова стал обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании Татьяны Кузнецовой и в мае 2009 года был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре 2009 года юристы «Комитета против пыток» подали жалобу на нарушение прав подозреваемого в ЕСПЧ.

В 2016 году Рудик Минибаев вышел из колонии.

Руководитель отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» Ольга Садовская, представлявшая интересы Рудика Минибаева в Страсбургском суде, сообщила, что исход дела в Европейском суде определил отказ российской правоохранительной системы расследовать пытки силовиков. «Мы не можем говорить, виновен Минибаев в совершении преступления, за которое был осужден, просто потому, что приговор был основан на доказательствах, добытых под пытками. При таких условиях суды двух инстанций, куда обращался Минибаев, должны были отменить приговор»,— отметила она.

В ЕСПЧ рассматриваются еще две жалобы регионального отделения «Комитета против пыток»: от семьи Антона Савейкина, застреленного в сентябре 2008 года сотрудниками спецназа наркополиции при задержании дилера, и от жительницы Туймазов Сирены Хайруллиной, заявившей, что врачи местного роддома в 2010 году принудительно сделали ей аборт.

Влада Шипилова