Не сошлись в сцене

Борис Эйфман, художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана, 3 декабря провел пресс-конференцию, посвященную его конфликту с Александринским театром. Ранее несколько актеров, а также художественный руководитель Александринки Валерий Фокин обвинили хореографа в «необоснованных притязаниях на сцену старейшего российского драматического театра». Господин Эйфман в ответ уличил оппонентов в корыстных намерениях. До такой скандальности отношения между российскими театрами подобного уровня в последние годы, кажется, еще не доходили.

Текст возмущенного письма артистов Александринки был опубликован на официальном сайте театра за подписью десяти человек, включая народных артистов Нину Ургант, Сергея Паршина, Николая Мартона, худрука театра Валерия Фокина. Открытое письмо, обращенное к театральной общественности и государственным деятелям России, сводится к тому, что господин Эйфман притязает на сцену Александринского театра. «На протяжении десятилетий он ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей»,— пишут авторы.

Сам Борис Эйфман во время пресс-конференции назвал все обвинения ложными и оскорбительными. «На мой взгляд, Александринский театр допустил бестактность, к тому же это письмо полностью является лживым»,— заявил он. Он предположил даже, что некоторые из подписавшихся не знают, кто такой Борис Эйфман, и никогда не были на его спектаклях.

Суть противостояния в том, что Театр балета Бориса Эйфмана — труппа государственная. И потому имеет государственное задание на двадцать выступлений в родном Петербурге. Своего помещения у Театра балета нет — здание для него строится уже несколько лет, но срок сдачи назначен на 2021 год. Технические параметры, необходимые для сценографически сложных спектаклей Бориса Эйфмана, в Петербурге есть лишь в Мариинском театре, который свою площадку во время сезона в аренду не сдает, и в Александринке, которая и предоставляла сцену Театру балета Бориса Эйфмана последнюю четверть века.

По словам господина Эйфмана, за каждое представление он платит Александринскому театру 1 млн рублей (без учета рекламы, зарплаты обслуживающему персоналу и 20-процентной доли с продаж билетов).

Однако на предстоящий год ему не удалось согласовать график своих выступлений с Александринкой — все предложенные им даты театр отвергал, предлагая ему, в свою очередь, недели, в которые труппа Эйфмана гастролирует за рубежом.

Свою роль сыграла и политика нового директора Александринского театра Рината Досмухамедова (назначен на должность в апреле 2018 года; ранее работал в структурах Министерства по налогам и сборам, коммерческих предприятиях, возглавлял торгпредство РФ в США).

«До прихода Рината Досмухамедова мы 25 лет работали, не имея никаких конфликтов. Ему, как новому человеку, нужно было поднять прибыль театра. До него мы платили 750 тыс. (рублей.— “Ъ”) за день аренды. Первое, что он сделал по приходе,— объявил, что мы теперь должны платить 1,75 млн рублей»,— заявил Борис Эйфман. Сумма оказалась непосильной, поэтому хореограф с новыми условиями аренды не согласился. Тогда господин Досмухамедов предложил ему выход: оформлять спектакли Эйфмана как совместные с Александринским театром. Такую практику театр осуществляет в летние месяцы, предоставляя свою сцену второразрядному балетному Театру им. Чайковского, показывающему свои «Лебединые озера» туристам. Эти спектакли считаются совместной продукцией Театра им. Чайковского и Александринского театра. Таким образом Александринка убивает двух зайцев: улучшает собственные показатели и зарабатывает на чужих представлениях. На это балетмейстер не согласился, заявив: «Я ни с кем не войду ни в какие альянсы».

Представитель пресс-службы Александринки Елена Герусова сказала, что согласованы уже 15 дат для труппы Бориса Эйфмана. Однако хореограф возразил, что согласованы даты только на словах, а подтверждающих намерения документов не существует.

Госпожа Герусова также отметила, что в петербургском комитете по культуре проходило заседание с участием представителей различных театров—арендаторов Александринки и всем остальным графики согласовать удалось. Однако признала, что с труппой господина Эйфмана ситуация сложнее.

«Александринскому театру удается заставить меня эмигрировать из Санкт-Петербурга»,— пожаловался Борис Эйфман, чей Театр балета — один из самых востребованных российских коллективов и не имеет недостатка в зарубежных контрактах. Впрочем, среди почитателей творчества Бориса Эйфмана есть и влиятельные российские чиновники. Не исключено, что их стараниями конфликт все-таки будет улажен. Но едва ли правительственные структуры запретят директору государственного театра ломить непомерные цены за аренду. Ведь, по мнению нынешних культурных властей, культура должна сама себя содержать. Александринка и содержит себя. Как умеет.

Элеонора Черняева; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург