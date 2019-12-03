Четыре моста через Неву разведут вне сезона навигации

После завершения сезона навигации в Петербурге продолжаются технологические разводки некоторых мостов. В частности, в ночь на среду, 3 декабря, с целью обслуживания конструкций и оборудования разводился Володарский мост. Повторная разводка переправы состоится в ночь на 6 декабря с 02:00 до 05:45, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, по ночам 4 и 11 декабря с 01:20 до 04:50 будет разведен Троицкий мост, 5 декабря с 02:00 до 04:55 — Тучков мост, а 5 и 10 декабря с 01:25 до 05:00 — Благовещенский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что навигация и регулярная разводка мостов в Петербурге официально завершились 30 ноября.