«Ростех» назвал сообщения об угрозе FaceApp для США «новой страшилкой про русских»

Сообщение ФБР о том, что оно рассматривает как потенциальную угрозу любое российские мобильное приложение или аналогичный продукт, такой как FaceApp (фоторедактор), является вбросом, который «придумали конкуренты», заявил представитель «Ростеха».

ФБР ранее пообещало принять меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США. В ведомстве указали на возможности ФСБ «удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях, не обращаясь к провайдерам интернет-услуг».

«Все это похоже на очередной вброс, на новую страшилку про русских, придуманную конкурентами. Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений»,— заявил представитель «Ростеха» «РИА Новости».

Он также отметил, что настоящую опасность представляет зарубежное программное обеспечение, которое используется на различном оборудовании. По его словам, оно нередко содержит специальные «закладки», с помощью которых можно считывать информацию и влиять на работу техники. «Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно»,— заявил представитель «Ростеха».

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

Напомним, в июле американский сенатор Чарльз Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию с просьбой проверить приложение. Его беспокойство вызвало то, что офис компании-разработчика находится в России.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «В FaceApp разглядели угрозу безопасности».