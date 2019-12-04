К читателям газеты «Коммерсантъ»

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Возлюбленные братья и сестры! Церковное Предание сохранило для нас воспоминание о том, как святые праведные Иоаким и Анна, на старости лет сподобившиеся по милости Господней родить Деву Марию, привели свою Дщерь в Храм Иерусалимский, дабы посвятить Ее Богу. С того дня и вплоть до совершеннолетия Она находилась при Храме и пребывала в благочестивых трудах, молитве и богомыслии. Событие вступления Приснодевы в Храм понимается Церковью как встреча двух святилищ — ветхозаветного и новозаветного. Ведь Богоотроковице было суждено родить Сына Божия, Богочеловека Иисуса Христа! Потому молитвословия праздника и обращаются к Ней как к «Чертогу Божия Слова», «Боговместимому Храму», «Обителищу всех Царя Христа и Бога». Еще юна Мария, но призвана к великому, а потому и приуготовление к исполнению воли Божией о ней должно быть исполнено в духе святости и смирения. Нынешнее торжество указывает на скорое пришествие в мир Спасителя. Оттого и говорится в сегодняшнем тропаре, что Приснодева «Христа всем предвозвещает», а на утрене звучат трогательные ирмосы рождественского канона: «Христос рождается, славите». Какой прекрасный урок могут извлечь современные родители из празднуемого события! Посвятив ребенка Богу, приобщая его к молитве и жизни по заповедям Господним, помогая стать участником Церковных Таинств, отцы и матери таким образом могут показать своим сыновьям и дочерям, как обрести самое необходимое в жизни: всесильную помощь благодати Божией на путях бытия. Мы же в сей радостный день да обратим свои молитвы к Царице Небесной, Которая от малых лет дает нам образец крепкой веры и послушания Богу, и будем просить у Пречистой предстательства перед Престолом Всевышнего и молитв о грехах наших! Пресвятая Богородице, помогай нам!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский