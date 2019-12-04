«Управление-К» дошло до Верховного суда

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал ООО «Управление-К» в иске к ООО «Росток» (контролирует 75% акций АО «ЛОЭСК») на 1,4 млрд рублей. В «Управлении-К» утверждали, что именно на такую сумму передали вексель акционерам ЛОЭСК в 2014 году, чтобы приобрести долю в компании. Данное дело суды рассматривают больше года и принимают диаметрально противоположные решения. И точка в этом споре не поставлена, поскольку «Управление-К» обратилось с жалобой в Верховный суд РФ.

Судебный процесс между компаниями «Управление-К» (находится в стадии ликвидации, учредители компании — бывший член Совета Федерации Александр Сабадаш и экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов, оба арестованы) и «Росток» (принадлежит на паритетных началах Дмитрию Симонову и сыну экс-губернатора Ленобласти Вадиму Сердюкову) длится уже больше года. «Управление-К» обвинило «Росток» в неосновательном обогащении и требовало взыскать с сетевой компании около 1,4 млрд рублей. Как следует из материалов дела, в июле 2014 года стороны заключили предварительный договор купли-продажи 4 тыс. акций ЛОЭСК (эквивалентно 50% уставного капитала АО) за 2 млрд рублей. В качестве обеспечительного платежа по предварительному договору «Управление-К» якобы передало компании «Росток» вексель стоимостью 1 млрд рублей. Сделку закрыть не удалось, и спустя несколько лет «Управление-К» обратилось в суд, обвинив «Росток» в том, что компания удерживает сумму обеспечительного платежа без правовых оснований, потребовав ее взыскать вместе с процентами за удержание. Изначально требования истца суд признал справедливыми, но после кассационной жалобы ответчика Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение двух первых инстанций. После направления дела на повторное рассмотрение 26 ноября арбитраж Петербурга и Ленобласти принял новое решение, и в требованиях истцу было отказано полностью.

«Компанией "Росток" подано заявление о преступлении в правоохранительные органы о мошеннических действиях»,— сообщили в пресс-службе ЛОЭСК. С представителями «Управления-К» “Ъ” связаться не удалось. Но, как следует из картотеки арбитражных дел, компания уже обратилась с жалобой в Верховный суд РФ.

«Это решение не окончательное, с высокой вероятностью "Управление-К" обжалует это решение в апелляции, а при отказе апелляции отменить решение — будет обжаловать в кассации,— считает адвокат Forward Legal Данил Бухарин.— Ранее "Управление-К" воспользовалось другим шансом по разрешению дела в свою пользу. "Управление-К" обратилось с кассационной жалобой в ВС РФ на постановление кассации, которое во второй раз отменило решение в пользу "Управления-К" и отправило дело на новый круг. До 9 декабря ВС РФ должен решить, станет ли он передавать дело на рассмотрение коллегии. И хоть шанс такой передачи, по статистике, невысокий (на рассмотрение передают менее 2% от общего количества жалоб), но ВС РФ все же может отменить постановление кассации и оставить в силе решение суда в пользу "Управления-К"».

«Вероятнее всего, в рассматриваемом случае "Управление-К" подает кассационную жалобу на судебный акт в Судебную коллегию ВС. Так называемая вторая кассация. Процессуальные сроки рассмотрения жалобы по закону варьируются от двух до пяти месяцев. Перспективы рассмотрения дела в Верховном суде оценить сложно, учитывая столь диаметрально противоположные судебные акты нижестоящих инстанций»,— отметил директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Алексей Кириченко